18:45 26.12.2025

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє мешканок Нікопольського та Синельниківського району Дніпропетровської області постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у п'ятницю, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Цілив по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждала 36-річна жінка. Пошкоджені інфраструктура, 2 магазини, 2 приватні будинки і 3 п'ятиповерхівки, кілька авто", - написав Гайваненко в Телеграм.

"На Синельниківщину російська армія спрямувала БпЛА та КАБ, влучивши по Васильківській і Покровській громадах. Постраждала 86-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Одна приватна оселя частково зруйнована, інша – повністю. Ще з десяток побиті. Як і 3 господарські споруди. Понівечена інфраструктура", - розповів керівник обладміністрації.

Також окупанти атакували FPV-дроном територію Зеленодольської громади Криворізького району. Без постраждалих, але є пошкодження на території приватного підприємства.

