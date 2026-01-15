Інтерфакс-Україна
Події
16:24 15.01.2026

Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії

1 хв читати
Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Росія балістичною ракетою атакувала причал порту "Чорноморськ", де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, внаслідок чого поранення отримав один працівник екіпажу, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"росія здійснила ракетний удар по портовій інфраструктурі Чорноморська. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога", - написав Кулеба в Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу, внаслідок удару було пошкоджено три контейнери, що спричинило витік олії.

Зазначається, що для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

"Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора ", - наголосив Кулеба.

Теги: #атака_рф #чорноморськ #порт

