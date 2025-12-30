Інтерфакс-Україна
Події
17:43 30.12.2025

Окупанти знову атакували припортову структуру Одещини, спалахнув резервуар з олією, пожежу вже ліквідували – ОВА

1 хв читати
Російські окупаційні війська за кілька годин після ранкової атаки завдали повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини, сталося загоряння резервуарів з олією, без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Через кілька годин після ранкової атаки ворог завдав повторного удару по портовій інфраструктурі Одещини Внаслідок влучання ударного безпілотника по території одного з портових підприємств сталося загоряння резервуарів з олією, яке оперативно ліквідовано рятувальниками", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Кіпера, минулося без постраждалих.

Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільної інфраструктури.

Як повідомлялося, у вівторок зранку, 30 грудня, російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. Є один постраждалий.

Теги: #атака_рф #кіпер_олег #порт

