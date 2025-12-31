Інтерфакс-Україна
09:06 31.12.2025

Росія двічі за вівторок завдала ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого загорівся резервуар з олією - АМПУ

Російські війська вдруге за день завдали ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого сталося загоряння резервуару з олією, повідомила адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Ворог завдав другого за день удару по Чорноморському порту. На щастя, постраждалих немає. ", - написали в АМПУ в Телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що на місці працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації пожежі та наслідків обстрілу, на окремих причалах встановлено бонові загородження для недопущення можливого забруднення акваторії.

Крім того, Спеціалізовані судна перебувають у готовності до збору забруднюючої речовини у разі її потрапляння до акваторії порту, додали в адміністрації портів.

"Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістичні можливості та експортний потенціал держави. Водночас, попри постійну загрозу та обстріли, порти продовжують працювати — завдяки професійним і злагодженим діям портовиків та всіх задіяних служб ", - наголосили в АМПУ.

Віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба раніше повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу в Одеській області пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та цивільне судно із зерном під прапором Панами.

