Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Фото: https://t.me/ampu_uspa

Внаслідок ударів РФ в Одеській області у порту "Чорноморськ " сталося займання контейнерів з олією, а у порту "Південний " пошкоджено адміністративну будівлю та об’єкти інфраструктури, загинула одна людина, також є постраждалі, йдеться у повідомленні Адміністрації портів України ( АМПУ).

"Ворог здійснив атаку на два порти Одеської області. Порт "Чорноморськ ". Постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога. Порт "Південний". Одна людина загинула. Є постраждалі, їм надається необхідна допомога ", - йдеться у Телеграм-каналі АМПУ у середу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграм-каналі також повідомив, що усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки.

Крім того, триває ліквідація наслідків, а порти продовжують роботу, додав віцепрем’єр.

Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу, - наголосив Кулеба.