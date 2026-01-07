Інтерфакс-Україна
Події
18:02 07.01.2026

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

1 хв читати
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ
Фото: https://t.me/ampu_uspa

Внаслідок ударів РФ в Одеській області у порту "Чорноморськ " сталося займання контейнерів з олією, а у порту "Південний "  пошкоджено адміністративну будівлю та об’єкти інфраструктури, загинула одна людина, також є постраждалі,  йдеться у повідомленні Адміністрації портів України ( АМПУ).

"Ворог здійснив атаку на два порти Одеської області. Порт "Чорноморськ ". Постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога. Порт "Південний". Одна людина загинула. Є постраждалі, їм надається необхідна допомога ", - йдеться у Телеграм-каналі АМПУ у середу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграм-каналі також повідомив, що усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки.

Крім того, триває ліквідація наслідків, а порти продовжують роботу, додав віцепрем’єр.

Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу, - наголосив Кулеба.

Теги: #ампу #кулеба #одещина #атака_рф #чорноморськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

17:06 07.01.2026
Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

16:13 07.01.2026
Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

14:20 07.01.2026
ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

ДБР: судитимуть посадовця ТЦК Одещини і правоохоронців за хабарництво на ухилянтах

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

13:50 06.01.2026
Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

15:27 05.01.2026
Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

14:32 31.12.2025
УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

11:17 31.12.2025
Внаслідок ворожої атаки на Одещині сталося займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти" зі 110 посилками

Внаслідок ворожої атаки на Одещині сталося займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти" зі 110 посилками

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентами Кіпру, Євроради та Єврокомісії вступ до ЄС та посилення ППО та авіації

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

УІНП засуджує функціонування проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві

Представники України та США обговорили в Парижі мирний трек та формати подальших контактів з європейськими партнерами

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Нардеп Сірко: буде добре, якщо Паризькі декларації стануть реальним планом

Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА