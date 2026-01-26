Інтерфакс-Україна
26.01.2026

У 12 областях України працюють 54 "вагони незламності" – віцепрем’єр

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Мобільні "вагони незламності" у кількості 54 одиниць запрацювали у 12 областях України, ще 13 вагонів спрямовано до західних регіонів країни, повідомив віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"За цей час мобільні пункти вже відвідали понад 9 тисяч людей", - написав Кулеба у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, у Київській області розгорнуто 18 вагонів, серед них у Броварах, Борисполі, Фастові, Василькові та інших громадах.

Крім того, "вагони незламності" працюють у громадах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, а також Полтавської областей, додав віцепрем’єр.

Напередодні повідомлялось, понад 30 "Вагонів незламності" вже вирушають у регіони України, з них 14 мобільних пунктів – до прифронтових областей.

Також 97 опорних пунктів незламності цілодобово працюють на залізничних вокзалах України, зазначав раніше Кулеба.

Крім того, АТ "Укрзалізниця" відкрило перший пункт незламності за кордоном у польському місті Холм.

