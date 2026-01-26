"Нібулон" впроваджує систему рекрутингу, онбордингу, навчання та оцінки персоналу від IT-Enterprise

Один із найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон", який понад 10 років розбудовує свою ІТ-інфраструктуру на базі української ERP-системи IT-Enterprise, перейшов до етапу цифровізації HR-процесів.

"Компанії наразі впроваджують систему рекрутингу, онбордингу, навчання та оцінки персоналу від IT-Enterprise. Це дасть змогу автоматизувати повний цикл управління людським капіталом у межах агрохолдингу", – йдеться у спільному пресрелізі у понеділок.

Згідно з ним до цього за 10 років була створена повноцінна екосистема цифрових рішень, побудована за моделлю data-driven — від фінансового обліку до високотехнологічних цифрових двійників елеваторів.

Зазначається, що наразі в "Нібулон" діє єдина цифрова система корпоративного управління на платформі IT-Enterprise, яка охоплює ключові напрями діяльності компанії: бухгалтерію, облік виробництва та продукції, управління земельним банком тощо, що дає змогу агрокомпанії зберігати високу керованість бізнесу в режимі реального часу.

"Наша співпраця триває понад 10 років, і за цей час ми разом пройшли шлях від базової автоматизації до впровадження інструментів Індустрії 4.0 та створення повноцінної екосистеми цифрових рішень", – наводяться в релізі слова засновника та CEO IT-Enterprise Олега Щербатенка.

Наголошується, що одним із найсучасніших етапів співпраці стала реалізація у 2025 році проєкту зі створення цифрових двійників для 23 елеваторних комплексів "Нібулон" на базі ERP-системи, що дало змогу мінімізувати втрати зерна та суттєво підвищити прозорість операцій.

За словами ІТ-директора "Нібулона" Миколи Ряська, повномасштабне вторгнення Росії пришвидшило процес побудови цифрової екосистеми, бо бізнес фокусується на максимальній ефективності та швидкому впровадженню змін, чого вдається досягти за рахунок власного центру ІТ-компетенцій.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції. Після початку війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва. В 2025 році "Нібулон" планував збільшити експорт зерна до 4 млн тонн з 2,5 млн тонн 2024 року.

Окрім 23 елеваторних комплексів, компанія має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Стверджується, що навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює 38 років. За її даними, серед топ-202 найбільших приватних компаній України за версією видання "Forbes Україна", кожна друга є клієнтом IT-Enterprise, у тому числі INTERPIPE, "Нібулон", "ДТЕК", "Суспільне мовлення", благодійний фонд "Повернись живим", банк "Креді Агріколь", "Укрнафта", "Укрпошта".