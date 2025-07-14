Інтерфакс-Україна
Економіка
09:47 14.07.2025

"Нібулон" почав надавати аграріям послуги збирання врожаю, вже опрацював 5 тис. га на Одещині

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"Нібулон" почав надавати аграріям послуги збирання врожаю, вже опрацював 5 тис. га на Одещині

ТОВ "СП "Нібулон", один із найбільших операторів зернового ринку України, започаткувало нову послугу – збирання, зернотрейдер вже опрацював понад 5 тис. га в Одеській області, повідомила його пресслужба.

Згідно з повідомленням, для виконання робіт "Нібулон" використовує комбайни Claas Lexion 7700 та власний парк вантажівок, що дозволяє контролювати увесь ланцюг — від поля до елеватора.

Послуга збирання передбачає подачу техніки точно в погоджений термін, прозоре ціноутворення — фіксовану ставку за культуру, бронювання без зобов’язань, але з пріоритетом у сезон.

Наразі агрохолдинг готовий до масштабування та подальших контрактувань із виробниками по всій території України.

ТОВ "СП "Нібулон" створено у 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із прийому сільгоспкультур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (з них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у більш ніж 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції і поставив на зовнішні ринки рекордні обсяги в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн тонн.

Наразі зернотрейдер працює на 32% потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і змушений був перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва.

Теги: #врожай #аграрії #нібулон

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