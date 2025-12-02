Врожай картоплі в сезоні-2025 в Україні на 50% вище за торішній – Інститут картоплярства

В Україні в сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25% проти минулого року, завдяки сприятливим погодним умовам врожайність також була більшою на четвертину, відтак можна вважати, що врожай другого хлібу українців є на 50% вищим за минулорічний, повідомив директор Інституту картоплярства Микола Фурдига.

"Порахувати, скільки ми виробляємо картоплі, дуже просто. Якщо середня відпускна з господарств ціна становить 8 грн/кг, а минулого року вона становила 20 грн/кг, то маємо, думаю, на 50% більше продукції: виробничі площі розширилися на 25% і врожай завдяки погодним умовам зріс на 25%", - сказав він на конференції "Стан розвитку картопляної галузі та потенціал переробного підприємства на Волині".

Фурдига зауважив, що Україна не потребує такого обсягу вирощеної картоплі навіть у разі її глибокої переробки (на чіпси та крохмаль – ІФ-У).

Коментуючи імпорт Україною в 2024-2025 маркетинговому році картоплі в обсязі понад 123 тис. тонн, науковець пояснив, що цей рекордний обсяг реалізації за кордон був викликаний нестандартними погодними умовами 2024 року (в Україні була "рекордна" посуха – ІФ-У). Тому держава вимушена була імпортувати картоплю для задоволення внутрішніх продовольчих потреб. Європейські країни охоче поставляли в Україну продукцію з огляду на її привабливу ціну. При цьому картопля з Єгипту не була домінуючою на ринку, а замала свою традиційну нішу в міжсезоння (лютий-березень – ІФ-У), зазначив він.

Крім того, Україна традиційно імпортує з Європейського Союзу насіннєву картоплю від провідних селекційних компаній, нагадав директор Інституту картоплярства.

Фурдига констатував, що в Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію він пояснив виїздом населення із сіл за кордон та мобілізацією.

"Наприклад, на Вінниччині, Житомирщині є села, де домогосподарства садили раніше по 30 га картоплі, і зараз якщо садять 2 га, то це ще добре", - зазначив він і додав, що для домогосподарств вирощування картоплі стає неприбутковим і трудомістким.

Частку вітчизняних сортів картоплі у загальнодержавному виробництві Фурдига оцінив на рівні близько 10-12%, з огляду на те, що їх вирощують здебільшого малі виробники та домогосподарства.

"Безперечно, ми хотіли б мати більшу частку ринку, проте наразі ситуація є такою. Можу лише похвалитися, що в сезоні-2025 вітчизняні сорти вирощували фермерські господарства ТОВ "Біотех ЛТД" і ТОВ "Бровари картопля" в Київській області та СТОВ "Десна" в Чернігівській області. Сумарно вони розмножили вітчизняні сорти для подальшого продажу на площі близько 300 га", - констатував директор Інституту картоплярства.

Як повідомлялося, 2024 року через несприятливі погодні умови та зокрема посуху Україна отримала врожай картоплі на 18% менший, тобто на 4 млн тонн - приблизно 17,36 млн тонн, проти 21,36 млн тонн у 2023 році.