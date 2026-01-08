"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

Українська промислова компанія "Інтерпайп" долучилась до реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині і поставила труби у рамках проєкту.

Згідно з інформацією компанії, підтримуючи принципи сталого розвитку "Інтерпайп" регулярно постачає продукцію для екологічно чистих проєктів альтернативної енергетики.

При цьому уточнюється, що компанія відвантажила OCTG-труби для масштабного геотермального проєкту у Словаччині, який, як очікується, забезпечуватиме близько 175 000 МВт*год теплової енергії, необхідної для опалення десятків тисяч домогосподарств.

У компанії пояснили, що геотермальна енергія – один із найперспективніших напрямів "зеленої" трансформації Європи. Вона дозволяє отримувати тепло з надр Землі практично без викидів CO₂ та з високою стабільністю постачання.

Для проєкту компанія поставила майже 1000 тонн безшовних обсадних труб із різьбовим з’єднанням API Buttress діаметром від 7" до 13 3/8". Труби виготовлені за стандартом API 5CT та розраховані на роботу у складних геотермальних умовах: за високих температур і тиску.

Менеджер компанії з продажу OCTG-труб у континентальній Європі Бартоломій Канья констатував, що розвиток геотермальної енергетики стає одним із ключових елементів "зеленого" енергетичного переходу Європи, відкриваючи можливості для застосування широкого технічного потенціалу компанії.

"Інтерпайп" пропонує широкий портфель безшовної OCTG-продукції, зокрема власні преміальні з’єднання, спеціально розроблені для геотермальних застосувань. Серед них – з’єднання UPJ-SP, сумісне з API Buttress, та UPJ-QR. Обидва доступні у широкому діапазоні діаметрів, закриваючи потреби європейського ринку геотермальної енергетики", – підкреслив менеджер.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії п’ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.