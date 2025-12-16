В Словаччині перекинувся пасажирський автобус з українцями на борту - МЗС

У вівторок, 16 грудня, близько 3:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

"Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України"

На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги. За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.