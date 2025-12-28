Травмованих у ДТП за участю автобуса в Калуському районі вже 13, серед них двоє дітей – ДСНС

До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди між селами Надіїв та Раків Калуського районі Івано-Франківської області з участі автобуса, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Збільшилася кількість травмованих - 13 людей,з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про одного загиблого чоловіка 1964 року народження та дев’ятьох травмованих, зокрема, одну дитину.

"Рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади", - розповіли в ДСНС.