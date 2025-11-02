Інтерфакс-Україна
Події
12:06 02.11.2025

Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

1 хв читати
Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Тернопільської області - в аварії загинув чоловік.

"За попередньою інформацією, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні у телеграм у неділю.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігурантці оголошено про підозру. Наразі вже подано клопотання до ВРП щодо надання згоди на затримання підозрюваної.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Теги: #івано_франківська #дтп #суддя

