Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Тернопільської області - в аварії загинув чоловік.

"За попередньою інформацією, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні у телеграм у неділю.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігурантці оголошено про підозру. Наразі вже подано клопотання до ВРП щодо надання згоди на затримання підозрюваної.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.