13:19 20.12.2025

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові
Фото: Харківська обласна прокуратура

Судді одного з райсудів у Харківській області, яка збила двох дітей на нерегульованому переході в облцентрі, оголошено про підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим) КК України.

"Проводяться необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події. Наразі прокурорами готується подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 18 грудня, близько 15:50, суддя, рухаючись міською вулицею закермом Hyundai Accent, допустила наїзд на двох пішоходів. Під час проїзду нерегульованого пішохідного переходу водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу особам, які переходили проїзну частину дороги. Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини (13 та 14 років). Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу, наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні.

