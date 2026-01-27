УЧХ розгорнув у Харкові пункт допомоги постраждалим від чергової повітряної атаки РФ

Пункт допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) працює у Харкові на місці чергового російського комбінованого ракетно-дронового удару, який ворог здійснив у понеділок ввечері.

"Наразі працює пункт допомоги, де можна випити чаю та зігрітися, а також триває видача гуманітарної допомоги постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Після ворожої атаки загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області спільно з представниками ДСНС надавав допомогу постраждалим. Волонтери також обійшли будинки та прилеглі території для виявлення поранених.

Як повідомлялося, збройні сили Російської Федерації ввечері 26 січня здійснили комбіновану (ракетні удари та БпЛА) атаку на Харків. Двоє людей зазнали поранень.