12:40 27.01.2026

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

Четверо офіцерів поліції загинули, ще один зазнав поранень під час затримання чоловіка, якого підозрювали у вчиненні вбивства, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

"Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю. Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як він повідомив, загинули: командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов; заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський; Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка; поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Поранень зазнав поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку.

"Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Вони ризикують власним життям не лише на передовій, а й у тилу — на вулицях наших міст і сіл, під час затримань, викликів, спецоперацій. Для них немає "безпечних змін" чи "спокійних днів". Кожен виїзд може стати останнім. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських. Немає слів, які здатні полегшити ваш біль. Ми несемо цю втрату разом із вами й ніколи не забудемо подвиг ваших рідних", - наголосив Вигівський.

Теги: #поліцейські #загибель

