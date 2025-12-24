На Київщині у приватному будинку знайшли 51 загиблого кота, 39 вдалось врятувати - прокуратура

У селі Кременище Київської області правоохоронці викрили випадок масового жорстокого поводження з тваринами, з приватного будинку вилучили 39 живих котів та виявили 51 загиблу тварину, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"18 грудня 2025 року до поліції звернувся зооволонтер, який повідомив про жахливі умови утримання тварин в одному з будинків у селі Кременище. Під час огляду правоохоронці виявили десятки котів, які жили у тісноті та антисанітарії, без належного догляду. Вдалося врятувати 39 живих котів. Усіх тварин передали до іншого притулку, де їм надають необхідну допомогу та догляд", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

Водночас у домівці виявили 51 загиблу тварину. Тіла котів направлено до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертиз та встановлення причин смерті.

За даними слідства, місцева жінка брала безхатніх тварин нібито на перетримку, отримувала корм та інші речі від волонтерів, однак замість допомоги та пошуку родин, залишила тварин напризволяще, що призвело до їх загибелі.

За процесуального керівництва прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області 55-річній жительці Обухівського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі великої кількості котів (ч. 3 ст. 299 КК України). Жінку затримано. За клопотанням прокурора суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває. У разі доведення вини жінки в суді, їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.