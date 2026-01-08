Інтерфакс-Україна
Події
17:41 08.01.2026

Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

2 хв читати
Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву
Фото: Київська ОВА

Київська область готується до погіршення погодних умов: на дорогах державного та місцевого значення працюють 221 од. техніки та 282 працівники дорожніх і комунальних служб, висипано понад 1,5 тис. тон протиожеледних матеріалів, підготовлено 56 місць відстою транспорту, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Очікуємо погіршення погодних умов на Київщині. Негода рухається в бік області, при цьому вже зараз маємо дощ та зниження температури. Цієї доби на дорогах державного та місцевого значення працюють 221 одиниця техніки та 282 працівники дорожніх і комунальних служб. З опівночі висипано понад 1500 тон протиожеледних матеріалів", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За словами Калашника, уся великогабаритна техніка задіяна, служби працюють у посиленому режимі. В області підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву та допомоги водіям на державних трасах маршрутом до столиці. Усі підрозділи на місцях, готові оперативно реагувати на ускладнення ситуації.

"Звертаюся до мешканців області: за можливості відкладіть поїздки приватним транспортом, користуйтеся громадським і будьте уважні на дорогах. Це допоможе швидше й безпечніше пройти період негоди й суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирає й обробляє вулично-дорожню мережу", - наголосив Калашник.

"Також прохання до водіїв — звернути особливу увагу на правила паркування, зокрема не залишати авто на узбіччях доріг, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки, пішоходів — рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях та бути особливо уважними", - додав він.

Теги: #київська_область #підготовка #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 08.01.2026
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

13:44 08.01.2026
Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

09:16 08.01.2026
На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

На Прикарпатті для розчищення шляхів залучено близько 100 одиниць спецтехніки

09:09 08.01.2026
Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

22:05 07.01.2026
Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

21:37 07.01.2026
Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

13:36 07.01.2026
Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

09:48 05.01.2026
Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

09:58 31.12.2025
У Київській області після ворожих атак відновлено теплопостачання в Обухівському районі, енергопостачання – у Вишгороді

У Київській області після ворожих атак відновлено теплопостачання в Обухівському районі, енергопостачання – у Вишгороді

08:59 29.12.2025
Понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Документ про гарантії США безпеки для України готовий для фіналізації, чекаємо на фідбек – Зеленський

ОСТАННЄ

ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через атаки 7 січня теж частково зупинив виробництво

Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

Кабмін звільнив Гоцинця з посади голови Держгеонадр

Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

У міністра освіти Лісового 21 радник на громадських засадах

Раді рекомендують ухвалити за основу законопроєкт про удосконалення укладення військових контрактів

В Києві під час пластичної операції пацієнтці пошкодили лицьовий нерв

РФ досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело в спецслужбах

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА