Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

Фото: Київська ОВА

Київська область готується до погіршення погодних умов: на дорогах державного та місцевого значення працюють 221 од. техніки та 282 працівники дорожніх і комунальних служб, висипано понад 1,5 тис. тон протиожеледних матеріалів, підготовлено 56 місць відстою транспорту, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Очікуємо погіршення погодних умов на Київщині. Негода рухається в бік області, при цьому вже зараз маємо дощ та зниження температури. Цієї доби на дорогах державного та місцевого значення працюють 221 одиниця техніки та 282 працівники дорожніх і комунальних служб. З опівночі висипано понад 1500 тон протиожеледних матеріалів", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За словами Калашника, уся великогабаритна техніка задіяна, служби працюють у посиленому режимі. В області підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву та допомоги водіям на державних трасах маршрутом до столиці. Усі підрозділи на місцях, готові оперативно реагувати на ускладнення ситуації.

"Звертаюся до мешканців області: за можливості відкладіть поїздки приватним транспортом, користуйтеся громадським і будьте уважні на дорогах. Це допоможе швидше й безпечніше пройти період негоди й суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирає й обробляє вулично-дорожню мережу", - наголосив Калашник.

"Також прохання до водіїв — звернути особливу увагу на правила паркування, зокрема не залишати авто на узбіччях доріг, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки, пішоходів — рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях та бути особливо уважними", - додав він.