Сформовано склад Ради директорів Українського фонду культурної спадщини, наступний крок – обрання виконавчого директора - Бережна

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Сформовано Раду директорів Українського фонду культурної спадщини (Ukraine Cultural Heritage Fund, UCHF), наступний крок у запуску фонду - оголошення відкритого конкурсу на посаду виконавчого директора, його призначення заплановане на березень, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Робота над запуском Українського фонду культурної спадщини набирає обертів. Після реєстрації фонду як юридичної особи і оголошення про перші внески від партнерів – запускаємо Раду директорів. До неї увійшли провідні експерти та представники міжнародних і українських установ із досвідом роботи у сфері охорони культурної спадщини, фінансів та управління культурними проєктами", - написала вона у фейсбуці у четвер.

Бережна навела прізвища членів Ради директорів фонду. За її словами серед них: Валері Фреланд, виконавчий директор Міжнародного альянсу з охорони спадщини (ALIPH); П’єр Ельбронн, генеральний інспектор фінансів Французької Республіки; Шарль Персонназ, директор Національного інституту спадщини Франції (INP); Александра Фібіг, менеджерка проєктів ALIPH та виконуюча обов’язки Виконавчого директора UCHF; Олена Ковальська, заступниця керівника Офісу президента України; Олександра Ковальчук, заступниця директора Одеського художнього музею; Снежка Куедвліг-Михайлович, Генеральна секретарка Europa Nostra; Йоганнес Натан, президент Центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Center);

Бережна також зазначила, що наразі також розглядається кандидатура від Європейської комісії.

"Затвердження Ради директорів – важливий етап інституційного становлення Українського фонду культурної спадщини. Формуємо прозору, професійну та міжнародно визнану систему управління, яка дозволить ефективно залучати ресурси й ухвалювати незалежні ефективні рішення щодо відновлення культурної спадщини України", - наголосила Бережна.

За її словами, наступним кроком стане оголошення відкритого конкурсу на посаду виконавчого директора фонду, призначення якого заплановане на березень цього року.

"Рада директорів UCHF відіграватиме ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів фонду та ухваленні рішень щодо фінансування проєктів відновлення. Першими завданнями Ради директорів та майбутнього Виконавчого директора стануть відбір проєктів для фінансування та відновлення серед пошкоджених Росією об'єктів культурної спадщини", - наголосила Бережна.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам Конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини. У грудні Бережна повідомила, що Український фонд культурної спадщини зібрав уже понад EUR4 млн міжнародної підтримки.

За її даними станом на кінець січня 2026р., запуск діяльності UCHF потребує стартового бюджету у розмірі 10–15 млн євро, наразі акумулювано EUR3,55 млн. Зокрема, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Сполучене Королівство – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро. У перший рік роботи Фонд планує залучити до 50 млн євро.

За словами віцепрем'єрки, для повноцінного відновлення понад 1 600 пошкоджених російською агресією об’єктів культурної спадщини у 18 областях України необхідно до 4 млрд євро протягом наступних 10 років.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10236598439194425&id=1037781063&mibextid=wwXIfr&rdid=AtTxDyporDen4PFy#