Порошенко передав "Блискавки" та інше обладнання бригадам ЗСУ

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/12/31

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у переддень Нового року передав передав 15 бригадам ЗСУ найбільшу партію ударних дронів "Блискавка" та інше обладнання.

До військових підрозділів надійшли дрони різних модифікацій, засоби РЕБ, зв’язку та управління, генератори, зарядні станції та обладнання для штабної роботи, окремо передано контейнер захисних сіток проти FPV-дронів, повідомляється на сайті політсили.

"Ну й, звісно, передали велику партію техніки та обладнання для підрозділів Збройних Сил України — десантникам, штурмовикам, морській піхоті, аеромобільним і механізованим бригадам, силам ТРО, авіації та військовим навчальним підрозділам", – повідомив Порошенко.

За словами військових, передані комплекси забезпечують ураження на великій відстані, що є критично необхідними для фронту, та дозволяють ефективно знищувати техніку і живу силу противника. "Блискавка" здатна доставляти до 7 кг бойової частини на відстань до 60 км, а FPV-дрони різних типів, зокрема на оптоволокні, вирізняються якісною оптикою. Окремо підкреслюється важливість захисних сіток проти ворожих дронів.

На передачі війським допомоги різдвяний вертеп, який за останній тиждень побував у багатьох куточках країни, заїхав, щоб привітати українських захисників.