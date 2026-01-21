Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

Фото: https://www.pap.pl

Президент Республіки Фінляндія Александер Стубб назвав російську війну проти України "повним стратегічним провалом" очільника Кремля Володимира Путіна, який збільшив розмір НАТО і зробив Україну європейською.

"Ця війна була повним стратегічним провалом президента Путіна. Він збільшив розмір НАТО. Він зробив Україну європейською. Він збільшив оборонні бюджети європейських держав", - сказав він на панельній дискусії "Чи може Європа себе захистити" на Всесвітньому економічному форумі у Давосі в середу.

Відповідаючи на питання, чи здатна Європа захистити себе, Стубб заявив: "Так, ми здатні".

Фінський лідер нагадав про мінімальні досягнення РФ на полі бою за останні чотири роки і близько 1 мільйона втрат за цей час у окупаційних військах.

Крім того, він зазначив, що РФ зменшила свою сферу впливу на інші країни, зокрема, Центральної Азії.

Стубб наголосив, що російська економіка зараз потерпає в результаті розв’язаної війни і санкцій.

"Якщо ми візьмемо рівень інфляції за перші два тижні, ми побачимо 30-відсоткову інфляцію цього року, 16-відсоткові процентні ставки, нульове зростання, відсутність резервів, нездатність платити солдатам після закінчення війни. Тож мене більше турбує небажання Росії припинити цю війну, бо вони не можуть собі цього дозволити…", - вважає Стубб.