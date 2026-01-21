Інтерфакс-Україна
Події
13:39 21.01.2026

Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

1 хв читати
Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна
Фото: https://www.pap.pl

Президент Республіки Фінляндія Александер Стубб назвав російську війну проти України "повним стратегічним провалом" очільника Кремля Володимира Путіна, який збільшив розмір НАТО і зробив Україну європейською.

"Ця війна була повним стратегічним провалом президента Путіна. Він збільшив розмір НАТО. Він зробив Україну європейською. Він збільшив оборонні бюджети європейських держав", - сказав він на панельній дискусії "Чи може Європа себе захистити" на Всесвітньому економічному форумі у Давосі в середу.

Відповідаючи на питання, чи здатна Європа захистити себе, Стубб заявив: "Так, ми здатні".

Фінський лідер нагадав про мінімальні досягнення РФ на полі бою за останні чотири роки і близько 1 мільйона втрат за цей час у окупаційних військах.

Крім того, він зазначив, що РФ зменшила свою сферу впливу на інші країни, зокрема, Центральної Азії.

Стубб наголосив, що російська економіка зараз потерпає в результаті розв’язаної війни і санкцій.

"Якщо ми візьмемо рівень інфляції за перші два тижні, ми побачимо 30-відсоткову інфляцію цього року, 16-відсоткові процентні ставки, нульове зростання, відсутність резервів, нездатність платити солдатам після закінчення війни. Тож мене більше турбує небажання Росії припинити цю війну, бо вони не можуть собі цього дозволити…", - вважає Стубб.

Теги: #стубб #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 21.01.2026
Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

12:33 21.01.2026
Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

01:57 21.01.2026
Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

19:39 20.01.2026
Заборона швейцарських органів на ввезення "Шахеда" на виставку в Давосі є оманливим захистом – Пінчук

Заборона швейцарських органів на ввезення "Шахеда" на виставку в Давосі є оманливим захистом – Пінчук

18:04 02.01.2026
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

17:42 26.12.2025
Зеленський: зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у США, і на сьогодні наші команди досягли значного прогресу

Зеленський: зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у США, і на сьогодні наші команди досягли значного прогресу

11:19 15.12.2025
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії в Берліні

Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії в Берліні

10:48 15.12.2025
Президент Фінляндії зустрівся з посланцями Трампа в Німеччині, але участі в офіційних перемовинах не брав – ЗМІ

Президент Фінляндії зустрівся з посланцями Трампа в Німеччині, але участі в офіційних перемовинах не брав – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

ОСТАННЄ

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Кличко: В Києві у понеділок помер слюсар, що був на виклику у квартирі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА