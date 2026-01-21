НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

Правоохоронці викрили схему розкрадання призначених для виплат за "зеленим" тарифом грошей комерційними енергогенеруючими підприємствами на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, загальна сума збитків становить 141,3 млн грн, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП викрили схему розкрадання грошей, призначених для виплат за "зеленим" тарифом. Заробляли на цьому комерційні енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що у справі дев’ять підозрюваних. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго". Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), мова йде, зокрема про ексзаступника очільника Офісу президента Ростислава Шурму. "Підозра Шурмі по моїй заяві до НАБУ", - написав він у телеграм-каналі, коментуючи новину від НАБУ.

Як повідомляє НАБУ, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов’язані компанії. Загальна сума збитків – 141,3 млн гривень.