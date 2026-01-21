Інтерфакс-Україна
Події
13:54 21.01.2026

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

2 хв читати
НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

Правоохоронці викрили схему розкрадання призначених для виплат за "зеленим" тарифом грошей комерційними енергогенеруючими підприємствами на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, загальна сума збитків становить 141,3 млн грн, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"НАБУ і САП викрили схему розкрадання грошей, призначених для виплат за "зеленим" тарифом. Заробляли на цьому комерційні енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що у справі дев’ять підозрюваних. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго". Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), мова йде, зокрема про ексзаступника очільника Офісу президента Ростислава Шурму. "Підозра Шурмі по моїй заяві до НАБУ", - написав він у телеграм-каналі, коментуючи новину від НАБУ.

Як повідомляє НАБУ, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов’язані компанії. Загальна сума збитків – 141,3 млн гривень.

Теги: #шурма #схема #набу_сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 19.01.2026
Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

11:48 14.01.2026
Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

11:12 14.01.2026
Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

10:50 14.01.2026
Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

13:19 12.12.2025
НАБУ: звільнено суддю з Одещини - фігуранта схеми ухилення від мобілізації

НАБУ: звільнено суддю з Одещини - фігуранта схеми ухилення від мобілізації

10:25 10.12.2025
Чиновник Міноборони та двоє працівників "Укрспецторгу" організували продаж списаних військових кораблів

Чиновник Міноборони та двоє працівників "Укрспецторгу" організували продаж списаних військових кораблів

18:04 21.11.2025
НАБУ і САП викрили схему із заволодіння базою флоту та легалізацію активів

НАБУ і САП викрили схему із заволодіння базою флоту та легалізацію активів

11:01 13.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

22:00 01.08.2025
Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

21:03 03.09.2024
Зеленський звільнив Шурму з посади заступника голови ОП - указ

Зеленський звільнив Шурму з посади заступника голови ОП - указ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

ОСТАННЄ

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Кличко: В Києві у понеділок помер слюсар, що був на виклику у квартирі

Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА