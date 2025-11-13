Інтерфакс-Україна
Події
11:01 13.11.2025

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

1 хв читати
ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав підозрюваній в участі у схемі з розкрадання коштів у "Енергоатомі" приватній підприємниці Людмилі Зоріній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави у 12 млн грн, повідомляє у четвер вранці "Суспільне".

"Під час обшуків у Зоріної виявили понад $105 тис., що в рази більше за офіційний дохід. Також є автомобіль, який вартує понад мільйон. З урахуванням цього прокурори просять заставу у 15 мільйонів 140 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Теги: #енергоатом #схема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 13.11.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

21:38 12.11.2025
Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

21:36 12.11.2025
Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

16:14 12.11.2025
Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

15:47 12.11.2025
Виконавчий директор "Енергоатому" Басов арештований з правом застави у 40 млн грн – САП

Виконавчий директор "Енергоатому" Басов арештований з правом застави у 40 млн грн – САП

12:15 12.11.2025
Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

21:58 11.11.2025
Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

Качка: Припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" - перший крок до наведення ладу та усунення корупції

21:20 11.11.2025
"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

21:02 11.11.2025
Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

Фігурант "Мідас" Миронюк може вийти під заставу в 136,6 млн грн – матеріали справи

20:09 11.11.2025
Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

ОСТАННЄ

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Зеленський щодо заморожених активів РФ: Для росіян буде великою втратою, якщо ми зможемо отримати ці гроші

Відомо про шістьох поранених через удар БпЛА по Миколаєву

Зеленський: Ми маємо думати, як зупинити РФ зараз в Україні, бо росіяни готуються до великої війни в Європі у 2029-2030 рр.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА