ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав підозрюваній в участі у схемі з розкрадання коштів у "Енергоатомі" приватній підприємниці Людмилі Зоріній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави у 12 млн грн, повідомляє у четвер вранці "Суспільне".

"Під час обшуків у Зоріної виявили понад $105 тис., що в рази більше за офіційний дохід. Також є автомобіль, який вартує понад мільйон. З урахуванням цього прокурори просять заставу у 15 мільйонів 140 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.