10:42 02.12.2025

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом" затримано за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, йому готується повідомлення про підозру, у справі є докази фігуранта "зв’язків з російським капіталом у стратегічно важливих сферах", повідомив Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок, він підозрюється в маніпуляціях з договором обов’язкового страхування ядерної шкоди, що призвело до завищення його вартості на 18,6 млн грн.

"Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП "НАЕК "Енергоатом". Він же — колишній перший заступник міністра енергетики України. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними прокуратури, йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду,  документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни.

Повідомляється, що слідство встановило:

— 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 млн грн.

— 12 серпня 2022 року, вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".

"Факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства", - зазначається у повідомленні.

Крім цього слідство, вивчаючи структуру власності ПАТ "Просто-Страхування", встановило ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

"А це вже питання не лише економіки. Це вже питання національної безпеки. Слідством встановлено, що основний власник "Просто-Страхування" — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. Далі — ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер")", - наводить факти пресслужба Офісу генпрокурора.

"Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи - російського холдингу "РЕСО". Його  кінцевими бенефіціарами є громадяни РФ", - наголошується у повідомленні.

Крім того, ПАТ "Життя та Пенсія", яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина РФ — президента російської "Холдингової компанії "РЕСО".

"Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні", - зазначили у прокуратурі

Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу.

