Економіка
11:51 24.01.2026

"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

Трейдер енергоресурсами з групи ДТЕК "Д.Трейдінг" ініціює процедуру дострокового припинення договору з НАЕК "Енергоатом" за результатами аукціону з продажу е/е від 14 січня з поставкою 21-31 січня, який відбувся напередодні підвищення прайскепів.

"Д.Трейдінг офіційно звернувся до "Енергоатома" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін", – йдеться в повідомленні трейдера у Facebook у суботу.

У ньому зазначається, що компанія, як і понад 100 інших учасників, брала участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до всіх законних процедур.

Водночас прийняла рішення про припинення договору з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії. Вона зазначає, що обставини, за яких договір був укладений, стали предметом публічних дискусій.

"Для ДТЕК бездоганна репутація є безумовним пріоритетом. Компанія не може ризикувати довірою суспільства і, що найважливіше, добрим ім’ям енергетиків, які в надзвичайно складних умовах – у сніг, мороз, під російськими обстрілами – роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", – наголосив Д.Трейдінг.

На його думку, жодні потенційні скандали не додають стійкості українській енергетиці та не сприяють зміцненню міжнародної підтримки, яка вкрай необхідна енергосистемі.

Як повідомлялося, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу е/е НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Голова енергокомітету зазначає, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год.

При цьому керівницво компанії, як вказує Герус, не могло не знати про можливість підняття прайскепів, що відповідно вплине на зростання ціни е/е на ринку, оскільки це питання обговорювалося на Антикризовому енергетичному штабу ще 8 січня, а 15 січня уряд постановою №39 рекомендував НКРЕКП підняти прайскепи в середньому на 82,5% до 15 000 грн/МВт*год (із 5 600-6 900 грн/МВт*год).

Крім того, він звернув увагу, що на аукціоні 14 січня ТОП-15 компаній збільшили свої закупівлі на 101%, а інші 45 компаній зменшили свої закупівлі на 57%. При цьому деякі компанії збільшили обсяги закупівлі у 3-4 чи більше рази (зокрема, Таргет Енерджі, УПС Трейдінг, ЕСГ, Толк Україна, КЕСКо). Найбільше потужності – 380 МВт – придбав Д.Трейдінг, який збільшив свої закупівлі в порівнянні з середньодекадними майже удвічі. Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній.

Після підвищення прайскепів, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" склала 11 484 грн, що на 52% або на 3 918 грн, більше, аніж ціна аукціону 14 січня.

Водночас голова енергокомітету також акцентував на тому, що рішення про перегляд прайскепів було заплановане НКРЕКП на 20 січня, і проєкт постанови передбачав залишення їх на чинному рівні ще на півроку. При цьому позачергове засіданні НКРЕКП відбулося 16 січня увечері, хоча ще в цей день на сайті було розміщено проєкт, який не передбачав зміни прайскепів.

Це відбулося після того, як 16 січня під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує від національного енергорегулятора НКРЕКП "сьогодні-завтра" перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівняння денних і нічних прайскепів для залучення імпорту е/е протягом доби.

