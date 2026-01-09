Найбільш складно з теплом в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, оцінюється час на відновлення – директор ЦДЕ

Найбільш складна ситуація з відновленням тепла після атаки РФ 9 січня в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, але енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби повернути його якомога швидше, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"На жаль, дуже важкі ураження ТЕЦ і дуже інтенсивна атака. Наразі йде відновлення подачі тепла на лівому березі та Оболоні. На жаль, не дуже зрозуміло досі, скільки часу знадобиться, щоб повернути тепло на Солом’янку, Теремки, Печерськ, Голосієво. Вся ця частина Києва зараз в складній ситуації, й досі триває оцінка, скільки часу потрібно для відновлення опалення", – сказав Харченко в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" у п’ятницю.

При цьому він назвав "цілком відповідальним і правильним кроком" завчасне проведення підготовчої роботи щодо зливу теплоносія з системи у разі необхідності.

"Люди, які відповідають за збереження самої системи опалення, провели завчасно роботу, щоб були готові відповідні структури, а відповідні люди знали, що і як робити. І зараз ці люди отримали попередження: якщо температура в будинках наближається до небезпечного рівня, то необхідно злити воду до її замерзання", – пояснив директор ЦДЕ.

Він також наголосив, що не припиняється робота з переключення теплових районів, з максимального запуску всього наявного обладнання котельних, аби перерозподілити тепло та убезпечити системи опалення максимальної кількості будинків.

"Я знаю, є певні креативні рішення, зокрема відключення гарячої води, де це дасть економію для забезпечення теплом. В цілому "Київтеплоенерго" зараз робить можливе й неможливе, щоб якомога швидше відновити тепло. Шукає альтернативні та інженерні рішення", – зазначив Харченко.

Водночас він не став прогнозувати, про які терміни відновлення тепла може йтися.

"Не можу нічого прогнозувати - це безвідповідально. Але не думаю, що мова йде про тиждень. Теплопостачання більшої частини Києва відновиться найближчим часом. Я назвав райони з підвищеними ризиками, але й там можуть бути проблеми на значних ділянках, але не в цілих районах", – пояснив експерт.

На його думку, людям, які живуть в районах з ризиком, важливо стежити за температурою в цих будинках, а чи дотримуватися поради мера Києва тимчасово залишити столицю, кожен вирішує сам.

Харченко додав, що готових відповідей, як буде з теплом, як і готових рішень, що робити, бути не може, а витривалість в морози сучасного енергоефективного будинку і "старої хрущовки" абсолютно різна.

"Сподіваюся, що в найскладніших ситуаціях за 2-2,5 доби тепло з'явиться, але чи вистачить будинку ресурсу на його утримання тепла до цього часу - не готовий сказати", – резюмував директор ЦДЕ.

За даними з джерел, близьких до КМДА, ТЕЦ-4 ("Єврореконструкція") вже розпочинає циркуляцію теплоносія, для відновлення роботи ТЕЦ-5 потрібно орієнтовно дві доби, для ТЕЦ-6 – приблизно доба (обидві "Київтеплоенерго"). Водопостачання та водовідведення в Києві заживлено. Керуючі компанії отримали завдання злити теплоносії з житлових будинків, приєднаних до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.