Інтерфакс-Україна
Події
16:27 09.01.2026

Пошкодження ТЕЦ у Києві не нові для енергетиків і підлягають більш-менш швидкому ремонту – 1-й заступник голови енергокомітету

3 хв читати

Пошкодження, яких зазнали ТЕЦ Києва під час нічної атаки РФ, не нові для енергетиків і підлягають ліквідації найближчим часом, вважає перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Конкретно говорити по пошкодженнях ТЕЦ не буду, але зазначу, що, за моєю інформацією, нічого нового для енергетиків під час сьогоднішньої атаки не сталося. Це вже було, і вони знають, думаю, що з цим робити. Після атаки в листопаді подібні пошкодження ліквідували, здається, за добу чи трохи більше", – зазначив Кучеренко в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" у п’ятницю.

Він також наголосив, що в будь-якому разі треба уникати паніки в столиці, а для цього місцева влада має чітко все роз’яснювати.

"Не хочу паніки зараз сіяти, бо залежно від того, як енергетики встигнуть поремонтувати ТЕЦ та котельні, буде прийматися рішення щодо опалення в столиці", – зазначив Кучеренко.

За його інформацією, комунальні служби в очікуванні рішення від КМДА, "і там, де професійні бригади, все буде чітко зроблено і нормально відпрацюють".

"Якщо зіллють воду із системи, то у будь-якому разі не доведеться чекати до весни, як дехто пише, (а лише – ІФ-У) до певного потепління. Бо запуск теплоносія – це такий важкий і непередбачуваний процес, який складно робити в люті морози", – пояснив Кучеренко.

Він підкреслив, що поки не варто говорити про проблеми з холодним водозабезпеченням у багатоквартирних будинках.

"Головне, щоб була циркуляція, а це електрика і насоси. Так, є проблеми з альтернативним живленням насосів. Але не думаю, що буде мінус у квартирах", – зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, за даними з джерел, близьких до КМДА, ТЕЦ-4 ("Єврореконструкція") вже розпочинає циркуляцію теплоносія, для відновлення роботи ТЕЦ-5 потрібно орієнтовно дві доби, для ТЕЦ-6 – приблизно доба (обидві "Київтеплоенерго").  Водопостачання та водовідведення в Києві заживлено. Керуючі компанії отримали завдання злити теплоносії з житлових будинків, приєднаних до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Найбільш складна ситуація з відновленням тепла після атаки РФ 9 січня в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, але енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби  повернути його якомога швидше, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"На жаль, дуже важкі ураження ТЕЦ і дуже інтенсивна атака. Наразі йде відновлення подачі тепла на лівому березі та Оболоні. На жаль, не дуже зрозуміло досі, скільки часу знадобиться, щоб повернути тепло на Солом’янку, Теремки, Печерськ, Голосієво. Вся ця частина Києва зараз в складній ситуації, й досі триває оцінка, скільки часу потрібно для відновлення опалення", – сказав Харченко в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".

Він також наголосив, що не припиняється робота з переключення теплових районів, з максимального запуску всього наявного обладнання котельних, аби перерозподілити тепло та убезпечити системи опалення максимальної кількості будинків.

"Я знаю, є певні креативні рішення, зокрема відключення гарячої води, де це дасть економію для забезпечення теплом. В цілому "Київтеплоенерго" зараз робить можливе й неможливе, щоб якомога швидше відновити тепло. Шукає альтернативні та інженерні рішення", – зазначив Харченко.

Водночас він не став прогнозувати, про які терміни відновлення тепла може йтися.

"Не можу нічого прогнозувати - це безвідповідально. Але не думаю, що мова йде про тиждень. Теплопостачання більшої частини Києва відновиться найближчим часом. Я назвав райони з підвищеними ризиками, але й там можуть бути проблеми на значних ділянках, але не в цілих районах", – пояснив експерт.

Теги: #київ #енергореформа #тец #атака_рф #кучеренко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 09.01.2026
Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

16:23 09.01.2026
Кличко: Ситуація в Києві через масовану атаку ворога на критичну інфраструктуру дуже складна, але контрольована

Кличко: Ситуація в Києві через масовану атаку ворога на критичну інфраструктуру дуже складна, але контрольована

16:08 09.01.2026
Найбільш складно з теплом в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, оцінюється час на відновлення – директор ЦДЕ

Найбільш складно з теплом в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, оцінюється час на відновлення – директор ЦДЕ

14:26 09.01.2026
Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

14:15 09.01.2026
УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

13:52 09.01.2026
Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

13:46 09.01.2026
В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

13:23 09.01.2026
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

13:14 09.01.2026
Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

12:50 09.01.2026
Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

ВАЖЛИВЕ

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

Велика Британія почне постачати Україні у лютому вдосконалені дрони та перехоплювачі – міністр оборони

Україна розраховує на продовження співпраці з Великою Британією – Зеленський

СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

Росія знову ескалює конфлікт, в той час як Україна, США та Європа виступають за мир – Мерц

США проводять затримання танкера Olina в Карибському морі – ЗМІ

Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА