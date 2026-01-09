Пошкодження ТЕЦ у Києві не нові для енергетиків і підлягають більш-менш швидкому ремонту – 1-й заступник голови енергокомітету

Пошкодження, яких зазнали ТЕЦ Києва під час нічної атаки РФ, не нові для енергетиків і підлягають ліквідації найближчим часом, вважає перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Конкретно говорити по пошкодженнях ТЕЦ не буду, але зазначу, що, за моєю інформацією, нічого нового для енергетиків під час сьогоднішньої атаки не сталося. Це вже було, і вони знають, думаю, що з цим робити. Після атаки в листопаді подібні пошкодження ліквідували, здається, за добу чи трохи більше", – зазначив Кучеренко в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" у п’ятницю.

Він також наголосив, що в будь-якому разі треба уникати паніки в столиці, а для цього місцева влада має чітко все роз’яснювати.

"Не хочу паніки зараз сіяти, бо залежно від того, як енергетики встигнуть поремонтувати ТЕЦ та котельні, буде прийматися рішення щодо опалення в столиці", – зазначив Кучеренко.

За його інформацією, комунальні служби в очікуванні рішення від КМДА, "і там, де професійні бригади, все буде чітко зроблено і нормально відпрацюють".

"Якщо зіллють воду із системи, то у будь-якому разі не доведеться чекати до весни, як дехто пише, (а лише – ІФ-У) до певного потепління. Бо запуск теплоносія – це такий важкий і непередбачуваний процес, який складно робити в люті морози", – пояснив Кучеренко.

Він підкреслив, що поки не варто говорити про проблеми з холодним водозабезпеченням у багатоквартирних будинках.

"Головне, щоб була циркуляція, а це електрика і насоси. Так, є проблеми з альтернативним живленням насосів. Але не думаю, що буде мінус у квартирах", – зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, за даними з джерел, близьких до КМДА, ТЕЦ-4 ("Єврореконструкція") вже розпочинає циркуляцію теплоносія, для відновлення роботи ТЕЦ-5 потрібно орієнтовно дві доби, для ТЕЦ-6 – приблизно доба (обидві "Київтеплоенерго"). Водопостачання та водовідведення в Києві заживлено. Керуючі компанії отримали завдання злити теплоносії з житлових будинків, приєднаних до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Найбільш складна ситуація з відновленням тепла після атаки РФ 9 січня в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, але енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби повернути його якомога швидше, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"На жаль, дуже важкі ураження ТЕЦ і дуже інтенсивна атака. Наразі йде відновлення подачі тепла на лівому березі та Оболоні. На жаль, не дуже зрозуміло досі, скільки часу знадобиться, щоб повернути тепло на Солом’янку, Теремки, Печерськ, Голосієво. Вся ця частина Києва зараз в складній ситуації, й досі триває оцінка, скільки часу потрібно для відновлення опалення", – сказав Харченко в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".

Він також наголосив, що не припиняється робота з переключення теплових районів, з максимального запуску всього наявного обладнання котельних, аби перерозподілити тепло та убезпечити системи опалення максимальної кількості будинків.

"Я знаю, є певні креативні рішення, зокрема відключення гарячої води, де це дасть економію для забезпечення теплом. В цілому "Київтеплоенерго" зараз робить можливе й неможливе, щоб якомога швидше відновити тепло. Шукає альтернативні та інженерні рішення", – зазначив Харченко.

Водночас він не став прогнозувати, про які терміни відновлення тепла може йтися.

"Не можу нічого прогнозувати - це безвідповідально. Але не думаю, що мова йде про тиждень. Теплопостачання більшої частини Києва відновиться найближчим часом. Я назвав райони з підвищеними ризиками, але й там можуть бути проблеми на значних ділянках, але не в цілих районах", – пояснив експерт.