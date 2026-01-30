Інтерфакс-Україна
Події
23:50 30.01.2026

Мерц застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців в Україні, водночас не відкидаючи її

1 хв читати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців у підтриманні миру в Україні, при цьому підкресливши, що уряд не виключає такої опції, повідомляє Politico.

Мерц підкреслив: "Ми принципово нічого не виключаємо" щодо участі німецьких військових у миротворчих місіях в Україні.

При цьому він зазначив, що наразі першочергово потрібно зосередитися на завданнях, що стоять перед Європою.

За його словами, Німеччина вже виступає регіональним гарантом безпеки на російському кордоні, маючи майже 5 тис. військових у Литві та здійснюючи повітряні патрулювання у Східній Європі.

Джерело: https://www.politico.eu/article/friedrich-merz-plays-down-manfred-weber-idea-european-peacekeeping-army-ukraine/

Теги: #миротворці #німеччина #думка

