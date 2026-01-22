Інтерфакс-Україна
Культура
13:25 22.01.2026

У Німеччині скасували концерт російського скрипаля Рєпіна після звернення України

2 хв читати
У Німеччині скасували концерт російського скрипаля Рєпіна після звернення України
Фото: https://www.facebook.com/oleksii.makeiev

У німецькому Мангаймі скасували виступ відомого російського скрипаля Вадима Рєпіна, який мав відбутися 22 лютого. Скасування відбулося після офіційного листа посла України у ФРН Олексія Макеєва та консультацій української дипломатичної сторони з керівництвом міста. Про це посол поінформував у дописі у Facebook.

За попереднім анонсом, Рєпін мав виконати Другий концерт для скрипки Сергія Прокоф’єва з Мангаймською філармонією напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Українське дипломатичне представництво звернуло увагу на те, що артист протягом багатьох років брав участь у культурних проєктах, які фінансуються російською державною системою, і після початку широкомасштабної війни отримував державні нагороди та підтримку. Його дружина — прима-балерина Московського Большого театру і колишня депутатка від правлячої партії РФ, що додатково підсилювало критику щодо потенційного політичного контексту виступу. 

Спочатку місцева філармонія зазначала, що концерт є приватним заходом, на який державні структури безпосередньо не впливають. Проте згодом оркестр оприлюднив заяву, в якій підкреслив, що врахував звернення української спільноти в Німеччині та одностайно вирішив відмінити виступ, «сприйнявши прохання з максимальною серйозністю і повагою». 

Попри скасування концерту в Мангаймі, Рєпін усе ще значиться в програмі швейцарського фестивалю Les Sommets Musicaux de Gstaad, де повинен виступити 30 січня. Організатори цього заходу пояснюють свою позицію прагненням до «гармонії між людьми» та вірою в музичне мистецтво як засіб порозуміння.

Теги: #концерт #німеччина #скасування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 21.01.2026
Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

19:58 20.01.2026
Федоров та Пісторіус обговорили розвиток програми Patriot для України та нарощення поставок ракет IRIS-T та далекобійних артпострілів

Федоров та Пісторіус обговорили розвиток програми Patriot для України та нарощення поставок ракет IRIS-T та далекобійних артпострілів

22:47 16.01.2026
Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

03:25 16.01.2026
Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

22:59 15.01.2026
Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

07:22 14.01.2026
Двом громадянам України у Німеччині пред'явили звинувачення у намірі здійснити диверсію за наказом спецслужб РФ

Двом громадянам України у Німеччині пред'явили звинувачення у намірі здійснити диверсію за наказом спецслужб РФ

19:17 11.01.2026
Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

11:24 08.01.2026
У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

23:03 06.01.2026
Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

23:02 06.01.2026
Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026

В Україні готують оновлення правопису

До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

Стало відомо, хто увійшов до Капітули Премії Ґонґадзе 2026 року

В Україні 22 січня стартує прокат фільму «Вічник» про карпатського мольфара

Стало відомо, де і коли у Києві відбудеться фестиваль “Книжкова країна”

Помер засновник видавництва “Наш Формат” Владислав Кириченко

В Україні стартує новий сезон студентських спортивних ліг

Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА