У Німеччині скасували концерт російського скрипаля Рєпіна після звернення України

Фото: https://www.facebook.com/oleksii.makeiev

У німецькому Мангаймі скасували виступ відомого російського скрипаля Вадима Рєпіна, який мав відбутися 22 лютого. Скасування відбулося після офіційного листа посла України у ФРН Олексія Макеєва та консультацій української дипломатичної сторони з керівництвом міста. Про це посол поінформував у дописі у Facebook .

За попереднім анонсом, Рєпін мав виконати Другий концерт для скрипки Сергія Прокоф’єва з Мангаймською філармонією напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українське дипломатичне представництво звернуло увагу на те, що артист протягом багатьох років брав участь у культурних проєктах, які фінансуються російською державною системою, і після початку широкомасштабної війни отримував державні нагороди та підтримку. Його дружина — прима-балерина Московського Большого театру і колишня депутатка від правлячої партії РФ, що додатково підсилювало критику щодо потенційного політичного контексту виступу.

Спочатку місцева філармонія зазначала, що концерт є приватним заходом, на який державні структури безпосередньо не впливають. Проте згодом оркестр оприлюднив заяву, в якій підкреслив, що врахував звернення української спільноти в Німеччині та одностайно вирішив відмінити виступ, «сприйнявши прохання з максимальною серйозністю і повагою».

Попри скасування концерту в Мангаймі, Рєпін усе ще значиться в програмі швейцарського фестивалю Les Sommets Musicaux de Gstaad, де повинен виступити 30 січня. Організатори цього заходу пояснюють свою позицію прагненням до «гармонії між людьми» та вірою в музичне мистецтво як засіб порозуміння.