Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що в мирних переговорах доведеться йти на компроміси. Про це він написав на платформі X, після зустрічі в Парижі Коаліції охочих за участю президента України Володимира Зеленського у вівторок.

"Після майже 4 років війни в повітрі відчувається подих миру. Нам доведеться йти на компроміси. Але ми будемо намагатися досягти найкращого: стабільного перемир'я, надійних гарантій безпеки та миру, який українці та європейці будуватимуть разом", - написав Мерц на X.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2008642149877764346?s=20