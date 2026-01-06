Інтерфакс-Україна
Події
23:03 06.01.2026

Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

1 хв читати

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що в мирних переговорах доведеться йти на компроміси. Про це він написав на платформі X, після зустрічі в Парижі Коаліції охочих за участю президента України Володимира Зеленського у вівторок.

"Після майже 4 років війни в повітрі відчувається подих миру. Нам доведеться йти на компроміси. Але ми будемо намагатися досягти найкращого: стабільного перемир'я, надійних гарантій безпеки та миру, який українці та європейці будуватимуть разом", - написав Мерц на X.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2008642149877764346?s=20

Теги: #німеччина #позиція #париж #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:54 06.01.2026
Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

23:14 06.01.2026
Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

23:02 06.01.2026
Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

22:54 06.01.2026
Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі - Дан

Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі - Дан

22:44 06.01.2026
Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України - прем’єр

Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України - прем’єр

22:34 06.01.2026
Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

22:17 06.01.2026
Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

22:04 06.01.2026
Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

22:03 06.01.2026
У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

21:36 06.01.2026
Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції - Держпродспоживслужба

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Четверо цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА