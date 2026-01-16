Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Німеччина виділить додатковий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро на зимову та енергетичну підтримку України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я високо ціную додатковий пакет допомоги Німеччини у розмірі 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега @AussenMinDE @JoWadephul", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Сибіга зазначив, що ця допомога допоможе зберегти тепло та захист громадян шляхом зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів.

Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини, додав глава МЗС.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2012203514374586830