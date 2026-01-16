Інтерфакс-Україна
Події
13:18 16.01.2026

Шмигаль: Ракета для Patriot коштує приблизно $3 млн, а бетонний саркофаг для трансформатора – менше $3 млн

Фото: @dshmyhal Facebook

Пасивний захист другого рівня (бетонні саркофаги) побудований майже на всіх підстанціях, і він набагато вигідніший економічно, ніж активний захист ППО, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"І якщо одна ракета для Patriot коштує приблизно $3 млн, то один захист другого рівня – менше $3 млн. Відповідно витрачання двох-трьох ракет для збиття балістики економічно дорожче, ніж пасивний захист. Захист - це вигідно, і його треба продовжувати робити", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

Він зазначив, що захист другого рівня збудований практично на всіх підстанціях, і кожен бетонний саркофаг витримав неодноразове влучання "шахедів", деякі – до 20, а також витримали влучання ракет.

"Захист другого рівня довів свою ефективність, він зберігає трансформаторне обладнання. Звичайно, партнери передають нам ракети для ППО, але все, що захищене бетоном і заглиблене під землю, це економічно вигідніше, ніж активно захищати, тим паче ППО має певний відсоток того, що удар пройде", – пояснив Шмигаль.

За його словами, всі розрахунки щодо того, як захищати – пасивно, активно чи комбіновано – були проведені перед прийняттям рішення щодо будівництва як першого, так і другого та третього рівнів захисту.

"Сьогодні вже розроблено дев’ять різноманітних видів і рівнів захисту для об’єктів критичної інфраструктури, не лише енергетичних", – додав перший віцепрем’єр-міністр енергетики.

