Будинки з електроопаленням віднесені до критичної інфраструктури, вони не відключатимуться – Шмигаль

Всі будинки з електроопаленням віднесені до об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення безперебійного електропостачання, за винятком аварійних відключень, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом прийняті, оформлені протокольно. Незабаром будуть внесені зміни до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки не будуть виключатись, за винятком аварійних відключень, коли критична інфраструктура відключається також", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Стосовно Києва він уточнив, що за даними міської влади столиці, тут у стадії підключення до тепла після атаки РФ 9 січня 182 будинки. За його словами, до багатьох з них потрібно підключити електрогенератори, чим зараз і займаються всі відповідальні органи, в тому числі йде доставка таких генераторів з інших регіонів.

Як повідомлялося, після удару РФ 9 січня половина житлового фонду Києва залишилася без тепла, це майже 6 тис. будинків.