14:40 14.11.2025
У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку
Фото: https://www.facebook.com
"Київгаз" ліквідовує наслідки російської атаки у ніч проти п’ятниці, розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинили, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
"Через ворожий обстріл у Києві пошкоджена низка газифікованих будинків у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах. Відповідно до вимог безпеки розподіл газу до 10 газифікованих багатоквартирних будинків тимчасово припинили", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.
Зазначається, що усі міські служби працюють у режимі посиленого навантаження.