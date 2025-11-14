Інтерфакс-Україна
Події
14:40 14.11.2025

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

1 хв читати
У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку
Фото: https://www.facebook.com

"Київгаз" ліквідовує наслідки російської атаки у ніч проти п’ятниці, розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинили, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Через ворожий обстріл у Києві пошкоджена низка газифікованих будинків у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах. Відповідно до вимог безпеки розподіл газу до 10 газифікованих багатоквартирних будинків тимчасово припинили", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

Зазначається, що усі міські служби працюють у режимі посиленого навантаження.

Теги: #будинки #відключення #газ #атака_рф #київгаз

