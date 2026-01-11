У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і дев’яти населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей. У м. Лозова постраждав 38-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 20-річний чоловік; у сел. Новопокровка постраждали 60-річна і 65-річна жінки; у с. Мовчани Безлюдівської громади постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки та 45-річна і 66-річна жінки", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено інфраструктурний об’єкт, у Куп’янському районі області - пошкоджено автомобіль, приватний будинок та електромережі, у Харківському - 2 приватні будинки, у Лозівському - багатоквартирний і приватний будинки та залізничну інфраструктуру, у Чугуївському районі - 4 приватні будинки, 4 автомобілі, автобус і електромережі.