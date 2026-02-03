Масована ракетно-дронова атака ворога на Дніпро та область минула без жертв - ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Масована нічна комбінована атака ворога на Дніпро й область минула без жертв і постраждалих, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в Телеграм-каналі станом на 7:30 вівторка.

"Ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. У Дніпрі виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток", - написав Ганжа в Телеграмі.

Згідно його інформації у Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто. Побита оселя. У Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому виникла пожежа, понівечені були інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.

"По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж. На щастя, ніхто не постраждав", - підсумував Ганжа у Телеграм-каналі.