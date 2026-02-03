Інтерфакс-Україна
Події
07:55 03.02.2026

Масована ракетно-дронова атака ворога на Дніпро та область минула без жертв - ОВА

1 хв читати
Масована ракетно-дронова атака ворога на Дніпро та область минула без жертв - ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Масована нічна комбінована атака ворога на Дніпро й область минула без жертв і постраждалих, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в Телеграм-каналі станом на 7:30 вівторка.

"Ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. У Дніпрі виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток", - написав Ганжа в Телеграмі. 

Згідно його інформації у Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто. Побита оселя. У Роздорській,  Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому виникла пожежа, понівечені були інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.

"По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську,  Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж. На щастя, ніхто не постраждав", - підсумував Ганжа у Телеграм-каналі.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 04.02.2026
Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

09:06 04.02.2026
Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

08:33 04.02.2026
Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

07:29 04.02.2026
Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

07:20 04.02.2026
Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

19:06 03.02.2026
Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

16:05 03.02.2026
Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

14:07 03.02.2026
Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Мовний омбудсмен запускає в соцмережах рубрику "Запитай в уповноваженої"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА