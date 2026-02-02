Інтерфакс-Україна
19:54 02.02.2026

Серед загиблих і поранених унаслідок російської атаки на рейсовий автобус у Тернівці є цивільні працівники шахти – Моніторингова місія ООН

Внаслідок атаки із застосуванням безпілотників у місті Тернівка Дніпропетровської області в неділю після обіду загинули та були поранені працівники вугільної шахти, які поверталися додому після робочої зміни, - це підтвердила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) після відвідування місця події та опитування свідків.

За повідомленнями місцевої влади, внаслідок інциденту загинули 12 цивільних осіб, ще 16 отримали поранення.

Працівники шахти їхали автобусом по регулярному маршруті з Павлоградської шахти через Тернівку, приблизно за 65 кілометрів від лінії фронту, коли протягом кількох хвилин декілька російських безпілотників атакували дорогу поблизу транспортного засобу. Вибухи вибили вікна автобуса та посікли його уламками, вбивши й поранивши пасажирів. Повідомляється, що серед жертв були також інші цивільні особи, які їхали поруч на автомобілях, а також люди, які кинулися надавати допомогу постраждалим після першого вибуху.

"Працівники шахт, як і всі інші цивільні особи, мають мати змогу без страху доїжджати на роботу і повертатися додому. Цей інцидент підкреслює небезпеку, з якою стикаються цивільні особи, коли бойові дії поширюються на сфери повсякденного життя, навіть далеко за межами зони активних бойових дій", – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

На місці атаки спеціалісти ООН з прав людини зафіксували дві вирви – перед зруйнованим автобусом і позаду нього, а також залишки безпілотників, використаних під час атаки. Один зі свідків розповів, що бачив безпілотник і чув серію вибухів.

Один із шахтарів, поранений під час атаки, розповів, що після першого вибуху вибрався з автобуса через вікно, почув крики зсередини транспортного засобу, а за кілька хвилин стався другий вибух.

