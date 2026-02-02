Сьогодні Дніпропетровщина в жалобі за шахтарями, загиблими в результаті ворожої атаки - ОВА

Дніпропетровщина в понеділок переживає день жалоби за шахтарями, які загинули внаслідок нападу російських військ на автобус із працівниками підприємства напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею - вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в памʼять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла памʼять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних", - йдеться в повідомленні очільника ОВА у Телеграм.

Водночас вночі ворог знову атакував регіон безпілотниками. Внаслідок ударів у Тернівці зайнялися адміністративна будівля та прибудова до неї, а у Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.

За словами Ганжі, по Нікопольщині російська армія завдала ударів артилерією, FPV-дронами та реактивними системами залпового вогню "Град". Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади, пошкоджені підприємство та лінія електропередач.

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначав, що внаслідок обстрілу автобуса на Дніпропетровщині, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 16 осіб. Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко інформував, що ще 16 осіб отримали поранення.

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" повідомляв, що оператори російських безпілотників - "Шахедів" свідомо направили їх на автобус та мирних людей.