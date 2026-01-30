Село Злагода Дніпропетровської області під контролем Сил оборони, повідомляють у 110 ОМБр

Фото: Генштаб ЗСУ

Село Злагода (Синельниківський р-н Дніпропетровської обл.), про окупацію якого раніше повідомив OSINT-проєкт DeepState, насправді перебуває під контролем 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, але там тривають важкі бої, повідомляється в телеграм-каналі бригади.

"110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка заявляє: населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під нашим контролем. Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту противником не відповідає дійсності. У районі Злагоди щодня тривають важкі бойові дії. Підрозділи 110-ї бригади утримують позиції, не дають ворогу просунутися вперед і системно знищують окупанта", - йдеться в повідомленні.

На мапах як DeepState, так і американського Інституту вивчення війни Злагода показана як окупована ворогом. У той же час на мапі Генерального штабу Збройних сил України до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 08.00 п’ятниці село показано як розташоване безпосередньо на лінії бойового зіткнення.