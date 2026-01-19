Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Семеро осіб зазнали поранень через обстріли російськими окупантами Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Нікополі через ворожий удар постраждали п’ятеро людей. 41-річний поранений госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік та три жінки оговтуватися будуть вдома… У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, двоє постраждалих через ворожі БпЛА. Це 57-річний чоловік та 22-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджена інфраструктура", – написав він у Телеграм.

Окрім Нікополя, протягом дня ворожа армія атакувала Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади. Застосовувала FPV-дрони та артилерію.

"Горіли літня кухня, два приватні будинки. Ще 12 – побиті. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, дві господарські споруди, вісім авто. Понівечені підприємства, адмінбудівлі, 5 магазинів, медзаклад, музей. Зачепило лінії електропередачі та газогін", – повідомив начальник ОВА.

За його словами, по Петропавлівській громаді противник здійснив ракетний удар. "Зайнялася приватна оселя. Ще 6 понівечені. Як і гараж, 2 господарські споруди та легковики", – додав Ганжа.