Інтерфакс-Україна
Події
20:41 19.01.2026

Сили оборони уразили об'єкти окупантів на ТОТ – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони уразили об'єкти окупантів на ТОТ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад БпЛА противника на ТОТ Луганської області та уточнили результати уражень НПЗ "Туапсинський" в Краснодарському краї і нафтобази в Бєлгородській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144 мотострілецької дивізії (н. п. Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області). Зафіксовано влучання в ціль", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, уточнено результати нещодавнього удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф ‐ підтверджено ураження наливного терміналу підприємства.

Також уточнено результати ураження ударними БпЛА нафтобази "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Бєлгородська область, рф). Підтверджено знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-1000.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #обєкти #тот #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:24 18.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей

15:06 17.01.2026
Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

12:46 17.01.2026
РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

21:19 14.01.2026
СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

08:42 14.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1247 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1247 ворожих цілей

10:29 13.01.2026
СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

16:08 11.01.2026
Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

14:30 10.01.2026
Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

09:01 10.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

08:36 10.01.2026
Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян

ВАЖЛИВЕ

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

Опорні "Пункти незламності" зможуть працювати понад 48 год. безперервно, матимуть запас води і електроенергії - Свириденко

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

Свириденко доручила Міносвіти забезпечити контроль за збереженням зарплати педпрацівникам на період вимушених канікул

Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА