Сили оборони уразили об'єкти окупантів на ТОТ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад БпЛА противника на ТОТ Луганської області та уточнили результати уражень НПЗ "Туапсинський" в Краснодарському краї і нафтобази в Бєлгородській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144 мотострілецької дивізії (н. п. Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області). Зафіксовано влучання в ціль", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, уточнено результати нещодавнього удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф ‐ підтверджено ураження наливного терміналу підприємства.

Також уточнено результати ураження ударними БпЛА нафтобази "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Бєлгородська область, рф). Підтверджено знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-1000.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.