16:08 11.01.2026

Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Дані об’єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, силами оборони було здійснено вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області). Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

