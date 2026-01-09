Інтерфакс-Україна
Події
20:37 09.01.2026

Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

1 хв читати
Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник ініціював проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН через удари РФ по цивільному населенню в Україні.

"Ще одна жахлива ніч в Україні з безпрецедентними російськими ударами по цивільному населенню. За дорученням міністра Андрія Сибіги (голова МЗС України – ІФ-У), я щойно підписав і надіслав листа Голові Ради Безпеки ООН з проханням скликати екстрене засідання для вирішення цієї демонічної ескалації", - написав Мельник в соцмережі Х в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на Київ 9 січня загинули четверо і поранені 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок, станом на вечір тепло повернули мешканцям 1083 з них.

 

Теги: #оон #рф #обстріли

