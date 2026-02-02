Трамп заявив, що може "врятувати" ООН від фінансового колапсу, однак не підтвердив, чи США сплатять заборгованість

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп у короткій телефонній розмові з POLITICO заявив, що здатен "врятувати" Організацію Об’єднаних Націй (ООН) від фінансового колапсу та змусити країни-члени сплатити заборговані внески, однак відмовився підтвердити, чи США виконають власні фінансові зобов’язання перед організацією.

Президент відкинув можливість того, що ООН може скоротити діяльність або закрити штаб-квартиру в Нью-Йорку. "Я не вважаю це доречним. ООН не залишить Нью-Йорк і не залишить Сполучені Штати, тому що ООН має величезний потенціал", - підкреслив Трамп.

Попри критику на адресу міжнародних структур під час свого президентства та скорочення фінансування багатьох організацій, Трамп водночас підкреслив значення ООН для врегулювання глобальних конфліктів: "Коли мене більше не буде поруч, щоб улагоджувати війни, це зможе робити ООН. Вона має величезний потенціал. Величезний".

Трамп сказав, що не знав про заборгованість США перед ООН, але впевнений, що може дуже легко вирішити цю проблему.

"Якби вони прийшли до Трампа і сказали йому, я б змусив усіх заплатити - так само, як я змусив платити НАТО. Мені достатньо лише зателефонувати цим країнам…вони надіслали б чеки за лічені хвилини", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у листі до послів держав-членів від 28 січня попереджав про "невідкладний фінансовий крах організації", спричинений непогашеними внесками держав та дією правила бюджету, яке зобов’язує повертати невикористані кошти.