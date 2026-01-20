Верховний комісар ООН з прав людини обурений триваючими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що обурений повторними масштабними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України після нових ударів минулої ночі, які призвели до відключення опалення та електроенергії у великих міських центрах, зокрема в Києві та Одесі.

"Це відбувається в той час, коли населення України страждає від сильних морозів, а вночі температура опускається нижче мінус 10 градусів за Цельсієм", – наводить слова Тюрка пресслужба Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Основний тягар цих атак лягає на цивільних осіб. Їх можна назвати лише одним словом – жорстокі. Їх необхідно припинити. Ураження цивільних осіб і цивільної інфраструктури є явним порушенням правил ведення війни", – додав Верховний комісар.

В ООН наголошують, що атаки минулої ночі із застосуванням далекобійної зброї спричинили аварійні відключення електроенергії та опалення в кількох регіонах. У Києві, за повідомленням міського голови, станом на ранок без опалення залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків, майже 80% яким лише нещодавно відновили теплопостачання після відключень, спричинених аналогічною атакою 9 січня.

"Це означає, що сотні тисяч родин зараз залишилися без опалення, а в кількох районах, зокрема на значній частині території Києва, також відсутнє водопостачання. Найбільше від цього страждають найвразливіші групи населення, зокрема діти, люди старшого віку та люди з інвалідністю", - зазначив Тюрк.

За словами Тюрка, Російська Федерація продовжує здійснювати ці масштабні удари, незважаючи на наявність широкої та належно задокументованої публічної інформації щодо їхнього серйозного впливу на цивільне населення.

З жовтня минулого року російські збройні сили відновили систематичні масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України: удари були зафіксовані щонайменше у 20 областях країни.

Після аналогічних ударів у 2024 році ці атаки призвели до деградації енергетичної системи України загалом. Це спричинило запровадження графіків відключень електроенергії в більшості областей України, які протягом останніх місяців регулярно тривали до 18 годин на добу.

"Я закликаю російську владу негайно припинити ці атаки. Жахливо бачити, як страждають цивільні особи", - сказав Тюрк.