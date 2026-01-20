У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву, на яких громадяни можуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на міністра Ігоря Клименка.

"Понад 1300 пунктів незламності та обігріву працюють у столиці. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на цих локаціях громадяни можуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом. Також як пункти незламності діють торговельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів)", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у вівторок.

Додатково Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула понад 90 наметів обігріву для прийому громадян. "Там надають допомогу психологи, адже зараз кожен потребує підтримки", зазначили в МВС. Крім того, як пункти обігріву в столиці працюють 30 підрозділів поліції.

Дізнатися, де розташований найближчий пункт незламності чи обігріву, можна за номером 112 або в застосунку Дія.