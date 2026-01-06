Інтерфакс-Україна
Події
13:46 06.01.2026

Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

1 хв читати
Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

Українсько-німецький центр AdlerA e. V. відкрив Пункт незламності у знеструмленому в наслідок теракту в районі Штегліц-Целендорф (Берлін, ФРН).

"Світла не буде щонайменше до четверга, 08.01.2026. Це стосується всіх мешканців району. Українсько-німецький центр AdlerA e. V. відкриває Пункт незламності. У нас можна: зарядити електроприлади та гаджети; зігрітися; випити гарячих напоїв", - йдеться у повідомленні на сторінці центру у Facebook.

До Пункту незламності запрошують всіх жителів району Штегліц-Целендорф.

Станом на вівторок близько 25 500 домогосподарств і 1 200 підприємств на південному заході Берліна все ще залишаються без електрики внаслідок диверсії лівих екстремістів, повідомив системний оператор електромережі Stromnetz Berlin.

Близько 20 шкіл на південному заході Берліна все ще залишаються зачиненими. За інформацією Stromnetz Berlin, 72 з 74 будинків для людей похилого віку в уражених районах забезпечили електроенергією.

Як повідомлялося, 3 січня частина Берліну залишилася без електроенергії через підпал кабельного мосту на електростанції Ліхтерфельде, відповідальність за який взяло на себе лівоекстремістська група "Вулкан", повідомила у неділю Tagesspiegel.

Теги: #пункт_незламності #берлін #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:06 16.12.2025
Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

00:53 16.12.2025
Зеленський про підсумки перемовин у Берліні: шлях точно не простий. Це не значить, що він буде тривалим: американці хочуть швидкого завершення

Зеленський про підсумки перемовин у Берліні: шлях точно не простий. Це не значить, що він буде тривалим: американці хочуть швидкого завершення

00:11 16.12.2025
Стармер і Рютте мали розмову перед початком переговорів у Берліні щодо підтримки України - ЗМІ

Стармер і Рютте мали розмову перед початком переговорів у Берліні щодо підтримки України - ЗМІ

23:19 15.12.2025
В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

23:19 15.12.2025
Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

22:32 15.12.2025
Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

21:19 15.12.2025
Туск: Є багато ознак того, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні ми будемо на крок ближче до миру

Туск: Є багато ознак того, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні ми будемо на крок ближче до миру

20:53 15.12.2025
У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський

У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський

16:22 15.12.2025
Кислиця: Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу

Кислиця: Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу

14:32 15.12.2025
Розмова Зеленського з делегацією США в Берліні завершилася

Розмова Зеленського з делегацією США в Берліні завершилася

ВАЖЛИВЕ

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

ОСТАННЄ

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

Электроснабжение Славутича пока очень ограничено, но энергетики работают над его стабилизацией -

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА