Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

Українсько-німецький центр AdlerA e. V. відкрив Пункт незламності у знеструмленому в наслідок теракту в районі Штегліц-Целендорф (Берлін, ФРН).

"Світла не буде щонайменше до четверга, 08.01.2026. Це стосується всіх мешканців району. Українсько-німецький центр AdlerA e. V. відкриває Пункт незламності. У нас можна: зарядити електроприлади та гаджети; зігрітися; випити гарячих напоїв", - йдеться у повідомленні на сторінці центру у Facebook.

До Пункту незламності запрошують всіх жителів району Штегліц-Целендорф.

Станом на вівторок близько 25 500 домогосподарств і 1 200 підприємств на південному заході Берліна все ще залишаються без електрики внаслідок диверсії лівих екстремістів, повідомив системний оператор електромережі Stromnetz Berlin.

Близько 20 шкіл на південному заході Берліна все ще залишаються зачиненими. За інформацією Stromnetz Berlin, 72 з 74 будинків для людей похилого віку в уражених районах забезпечили електроенергією.

Як повідомлялося, 3 січня частина Берліну залишилася без електроенергії через підпал кабельного мосту на електростанції Ліхтерфельде, відповідальність за який взяло на себе лівоекстремістська група "Вулкан", повідомила у неділю Tagesspiegel.