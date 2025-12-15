Інтерфакс-Україна
23:19 15.12.2025

В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

Українсько-американські переговори в Берліні щодо умов можливої мирної угоди з РФ, а також гарантій безпеки для України та її післявоєнного відновлення, які почалися вдень у неділю, ввечері у понеділок продовжилися у широкому форматі за участі лідерів європейських країн.

Згідно відео, яке розмістив у себе в Телеграм президент України Володимир Зеленський, окрім канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який ще у неділю розпочав зустріч між представниками України а США, до них в понеділок ввечері доєдналися президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У зустрічі також беруть участь президент Фінляндії Олександр Стубб, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре.

Американську сторону на зустрічі представляли посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Паралельно була опублікована спільна заява цих лідерів Європи, а також прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера та президента Ради ЄС Антоніу Кошта, про план гарантій безпеки для України, що передбачає шість ключових пунктів. Автори заяви застерегли проти змін її кордонів силою, наголосивши на праві українського народу самостійно ухвалювати рішення щодо своєї території.

Окрім того президент США Дональд Трамп повідомив, що провів "дуже хорошу" телефону розмову з лідерами України та Європи.

"Ми провели дуже хорошу розмову з європейськими лідерами про війну в Україні. Здається, все йде добре, але ми вже давно це говоримо… Я думаю, що зараз ми ближче до вирішення, ніж будь-коли раніше", – заявив президент США, але додав, що складність цих переговорів пояснюється зміною позицій сторін.

Трамп також ствердно відповів на запитання, чи проводив він нещодавно телефонну розмову із Володимиром Путіним.

