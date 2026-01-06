Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що зустріч лідерів Коаліції охочих стала "потужною демонстрацією єдності для України".

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х по завершенню засідання Коаліції охочих, яке пройшло у вівторок в Парижі.

"Сьогодні в Парижі на зустрічі лідерів Коаліції охочих країн, союзників НАТО та друзів України відбулася потужна демонстрація єдності для України. Наша спільна заява є чітким сигналом. Ми разом підтримуємо Україну, і попереду на нас чекає безпечне, надійне та процвітаюче майбутнє", - переконана фон дер Ляєн.