Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

Київ. 7 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Мобільний зв’язок в Запорізькій області працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї - цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі", - написав він у телеграмі.

Федоров закликав запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами.

Крім того, через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку.

Також про проблеми зі зв'язком повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він нагадав про національний роумінг, завдяки якому можна перемикатися між операторами і користуватися базовими послугами мобільного зв’язку (дзвінки та смс).

"Щоб під’єднатися до мережі іншого оператора: вимкніть автовибір мережі. Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі. Виберіть доступну мережу – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL", - написав він у телеграмі.

Якщо не вдалося під’єднатися, потрібно повторити спробу чи вибрати іншу мережу, додав він.

Федоров пізніше повідомив, що через знеструмлення в Запоріжжі не працює сигнал повітряної тривоги.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/31260

https://t.me/mykola_lukashuk/23464

https://t.me/ivan_fedorov_zp/31261