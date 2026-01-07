Інтерфакс-Україна
Події
23:44 07.01.2026

Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

1 хв читати

(Змінено заголовок, додано текст після 4 абз.)

Київ. 7 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Мобільний зв’язок в Запорізькій області працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї - цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі", - написав він у телеграмі.

Федоров закликав запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами.

Крім того, через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку.

Також про проблеми зі зв'язком повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він нагадав про національний роумінг, завдяки якому можна перемикатися між операторами і користуватися базовими послугами мобільного зв’язку (дзвінки та смс).

"Щоб під’єднатися до мережі іншого оператора: вимкніть автовибір мережі. Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі. Виберіть доступну мережу – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL", - написав він у телеграмі.

Якщо не вдалося під’єднатися, потрібно повторити спробу чи вибрати іншу мережу, додав він.

Федоров пізніше повідомив, що через знеструмлення в Запоріжжі не працює сигнал повітряної тривоги.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/31260

https://t.me/mykola_lukashuk/23464

https://t.me/ivan_fedorov_zp/31261

Теги: #звязок #робота #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:37 07.01.2026
Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

23:11 07.01.2026
На Дніпропетровщині закликали запасатися водою, а в Запоріжжі очікують відновлення водопостачання

На Дніпропетровщині закликали запасатися водою, а в Запоріжжі очікують відновлення водопостачання

21:34 06.01.2026
Четверо цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Четверо цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

19:37 06.01.2026
Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

07:55 06.01.2026
Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

Окупанти за добу завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області - ОВА

19:39 05.01.2026
Зеленський анонсував нові рішення заради України

Зеленський анонсував нові рішення заради України

07:45 05.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

07:38 03.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 23 населені пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населені пункти Запорізької області

19:40 02.01.2026
Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

18:52 02.01.2026
В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

Запущено онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-українського інвестфонду відбудови

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА